Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Medieninformation der PI Weimar vom 14.10.2019

aufgefahren Ein Schaden von circa 21.500 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, auf der Friedensstraße in Richtung Stadtzentrum. Beteiligt waren an diesen Unfall ein Porsche, ein Mercedes Vito und ein Pkw Renault. Kurz vor dem Abzweig zum Hundesportplatz verringerte ein Pkw seine Geschwindigkeit um dort nach rechts abzubiegen. Ein nachfolgender Pkw hielt hinter dem Abbiegenden an. Ein weiterer Pkw, welcher in der Kolonne fuhr, bemerkte den Stillstand der Fahrzeuge zu spät und fuhr ungebremst auf seinen Vordermann auf. Dieser wurde noch auf das abbiegende Fahrzeug geschoben. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

betrunken gefahren In der Nacht zum Montag, gegen 00:20 Uhr, wurde die Polizei über einen betrunkenen Fahrzeugführer verständigt, welcher von einem Imbiss in der Erfurter Straße in unbekannte Richtung weggefahren ist. Laut dem amtlichen Kennzeichen wurde die Halteranschrift aufgesucht und das Fahrzeug vor Ort festgestellt. Da auf Klopfen und Klingeln niemand reagierte wurde ein Schlüsseldienst zum Öffnen der Wohnung hinzugezogen. Nachdem die Wohnungstür geöffnet war, wurde festgestellt, dass der Beschuldigte bereits durch ein Fenster auf ein Vordach sprang und flüchtete. Wenig später konnte der Täter (26) an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 0,70 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

Unfallflucht B 7 Erfurt-Weimar Am Sonntagvormittag, gegen 10:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 7 zwischen Erfurt und Weimar zu einer Unfallflucht. Ein Pkw KIA fuhr auf der zweispurigen Fahrbahn auf der linken Seite und überholte kurz vor dem Wechsel auf den einspurigen Verlauf einen Pkw Mazda. Bei dem Fahrbahnwechsel von links nach rechts stieß der KIA mit seiner rechten Fahrerseite gegen die linke Fahrerseite des Pkw Mazda. Der KIA fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Weimar. Der Verursacher konnte anhand des Kennzeichens ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

