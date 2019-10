Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldung aus Hermsdorf/Bad Klosterlausnitz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Polizei informierte ein Autofahrer am Montagvormittag über einen Vorfall in Hermsdorf. Ein vor ihm fahrender Transporter hatte am Kreisverkehr zur Autobahn-Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz Kohlen von seiner Ladefläche verloren und damit die Scheibe seines Autos beschädigt. Die Polizeibeamten kontrollierten den Transporterfahrer und stellten fest, dass der Mann keinen erforderlichen Führerschein für den Transporter besitzt. Neben der Unfallaufnahme wurde gegen den Transporterfahrer noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

