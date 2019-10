LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr wurde die Jenaer Polizei zu einem Unfall im Bereich der Straßenbahngleise in Jena-Winzerla gerufen. Eine Skoda-Fahrerin war die Hermann-Löns-Straße stadtauswärts gefahren und wollte nach links auf die Kahlaische Straße abbiegen. Die Kahlaische Straße war im morgendlichen Berufsverkehr stark befahren. Trotzdem ließ ein Auto, das stadtauswärts unterwegs war, die Skodafahrerin durchfahren. Die 50-Jährige übersah beim linksabbiegen jedoch einen Citroen, der aus Winzerla in Richtung Zentrum auf der Kahlaischen Straße unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Der Citroen wurde ins Straßenbahngleisbett geschoben. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die beiden Autofahrer erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Es entstand ein beachtlicher Rückstau des Autoverkehrs in beide Richtungen. Auch der Straßenbahnverkehr wurde durch den Unfall beeinträchtigt.

Schwer verletzt wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Sonntagmorgen. Sie war um 9.00 Uhr mit ihrem Pedelec Am Steiger in Fahrtrichtung Erfurter Straße unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache stürzte. Zeugen, die den Unfall sahen, informierten umgehend Polizei und Rettungswagen. Sie berichteten, dass bei dem Sturz kein anderer beteiligt war. Die Frau kam ins Krankenhaus.

Zu einem Unfall kam es am Montagmorgen in der Merseburger Straße. Ein VW-Fahrer fuhr von einem Parkplatz nach rechts auf die Merseburger Straße auf. Dabei verwechselte er offensichtlich Gas- und Bremspedal. Das Auto fuhr weiter nach rechts über eine Grünfläche und prallte gegen einen Trafo-Kasten. Anschließend fuhr das Auto wieder rückwärts, geriet auf die Straße und prallte gegen einen wartenden Opel. An beiden Autos sowie dem Trafokasten entstand Schaden, verletzt wurde zum Glück niemand.

