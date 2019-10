LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 13.10.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Wohnungseinbruch

In der letzten Woche brachen Unbekannte in eine Wohnung im Stadtteil Weimar-West ein. Der/die Täter drangen gewaltsam in die durch Sanierungsarbeiten unbewohnte Wohnung ein und entwendeten aus dieser ein Sparschwein mit 300 EUR Bargeld sowie einen Blu-Ray-Player. Es wurde Anzeige wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls erstattet.

Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begaben sich Unbekannte auf ein Firmengelände in Nohra. Auf dem Gelände war der VW Passat eines Firmenangestellten abgestellt. Während sich der Mitarbeiter bei der Nachtschicht befand, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe seines Fahrzeuges ein und entwendete vom Beifahrersitz eine Brille sowie eine Geldbörse. Der Wert der entwendeten Gegenstände sowie der entstandene Sachschaden beläuft sich jeweils auf circa 100 EUR. Es wurde Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahles erstattet.

Schmierereien am Wielandplatz

Unbekannte sprühten im Bereich des Wielandplatzes mehrere Graffiti mittels schwarzer und roter Sprühfarbe. Mit den großflächig aufgebrachten Graffiti brachten die unbekannten Täter ihren Unmut über die weltpolitische Situation zum Ausdruck. Durch ihre Aktion in den frühen Morgenstunden des Freitages verursachten sie einen Sachschaden von circa 3000 EUR.

Im Wald verlaufen

Am Samstagnachmittag machte ein älteres Pärchen einen Ausflug in das Waldgebiet zwischen dem Stausee Hohenfelden und der Ortslage Kranichfeld. Der 74-jährige Mann, seine 67-jährige Ehefrau sowie ein Bekannter begaben sich zum Pilzsammeln in den Wald. Nach einiger Zeit verloren Sie sich jedoch aus den Augen. Der 74-Jährige irrte durch den Wald in südliche Richtung. Nach dem seine Frau und der Begleiter dessen Verschwinden bemerkten, suchten sie den Wald an nach ihm ab, konnten ihn jedoch nicht finden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Ehemann schließlich 300 Meter entfernt vom Abstellplatz seines Fahrzeuges auf einem Parkplatz feststellen. Der Mann war wohlauf und das ältere Ehepaar überaus glücklich über die Familienzusammenführung.

Fahren unter Einfluss von Alkohol

Auch am Zwiebelmarktwochenende frönten wieder einige Verkehrsteilnehmer dem Alkohol. Bei einer Verkehrskontrolle in Bad Berka am Freitagabend kontrollierten die Beamten der Polizei Weimar einen 45-jährigen VW-Fahrer. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,5 Promille. Gegen den Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel erstattet.

Drei Stunden später wurde ein 39-Jähriger mit seinem Fahrzeug einige Straßen weiter festgestellt. Es stellte sich heraus, dass der Mercedes-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Gegen 03:30 Uhr am Samstagmorgen erbrachte ein Atemalkoholtest bei einer 34-jährigen Fahrradfahrerin einen Wert von 1,73 Promille. Ihre Fahrt durfte die Frau in der Friedensstraße in Weimar nun nicht mehr fortsetzen, da sie zur Blutentnahme gebeten wurde. Gegen Sie wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr wurde ein 52-jähriger Ford-Fahrer in der Ortslage Schwerstedt kontrolliert. Beim Atemalkoholtest erbrachte der Mann einen Wert von 1,29 Promille, woraufhin ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein Streifenwagen die Belvederer Allee und kollidierte beinahe mit einem VW Passat. Eine Kollision konnte lediglich durch eine Notbremsung des Streifenwagens verhindert werden. Anschließend flüchtete der 41-jährige VW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen Parkplatz. Hierbei überfuhr er die Bankette und wurde dort schlussendlich durch die Beamten gestoppt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 41-Jährigen einen Wert von 1,83 Promille. In der Folge wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und er wurde zur Blutentnahme gebeten. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

