Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Gartenhäuser

Tautenhain (ots)

In der Zeit von Montag bis Samstag brachen unbekannte Täter in Tautenhain, auf der Bärenkoppe, in drei Bungalows ein. Dabei entwendeten die Täter Gartengeräte in einem Wert von ca. 700,00 Euro. Bei dem Diebesgut handelte es sich u.a. um eine Spaltaxt, eine Akku-Heckenschere der Marke "Green Line" sowie einem Tischkamin. An den Bungalows entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 270,00 Euro.

