LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 13.10.2019

Apolda (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Freitagnachmittag meldete der Hauseigentümer eines Apoldaer Mehrfamilienhauses in der Utenbacher Straße hiesiger Polizeidienststelle diverse Einbruchsspuren an der Hauseingangstür. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen der unbekannten Täter aus vermutlich der vergangenen Nacht jedoch stand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR.

Zu einem erneuten Einbruch in eine Garage im Komplex Nordstraße / Ecke Katharinenweg kam es bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wobei ein Moped der Marke Simson im Wert von 2.000,- EUR und ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von 500,- EUR entwendet wurden. Der Geschädigte bemerkte den Einbruch erst in den späten Freitagabendstunden.

Am späten Samstagabend spielten drei Kinder im Alter zwischen 13 und 14 Jahren unter Aufsicht ihrer Eltern in einem Hinterhof in der Weimarischen Straße in Apolda. Hierbei betreiben sie auch eine kleine Feuerstelle auf einem Grill als unvermittelt der 56-jährige Nachbar aus seinem Fenster im 1. Obergeschoss heraus einen Feuerlöscher komplett entleert um das Feuer zu löschen. Als nahezu der ganze Innenhof & Teile des Hausflures mit Löschpulver überzogen war, klagten die 3 Kinder über Schwindel und Kopfschmerzen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 56-Jährigen wurde folglich Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Gegen 23:45 Uhr am Samstag zerstachen drei Unbekannte den Reifen von einem Firmentransporter der Marke Mercedes in Pfiffelbach. Sie wurden dabei von einem Anwohner beobachtet, entfernten sich jedoch unerkannt.

Weil der 21-Jährige auf dem Bettzeug seiner gleichaltrigen Freundin schlief und diese selbiges unter ihm wegzog als sie in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages schlafen gehen wollte, zerstörte dieser in einem Anfall daraus resultierender Wut zwei Mobiltelefone im Gesamtwert von 1.500,- EUR. Zudem verpasste er seiner Freundin einen Kopfstoß. Nachfolgend wurde der junge Mann durch seine Mutter abgeholt und nach Hause gefahren. Zugleich darf er sich nun wegen einer Körperverletzung sowie Sachbeschädigung verantworten.

Verkehrsgeschehen

Freitagmittag gegen 11:00 Uhr parkte ein 38-jähriger Transporterfahrer am Brauhof in Apolda aus und übersah dabei eine 89-jährige Fußgängerin, die aufgrund des Zusammenstoßes zu Fall kam und sich am Hinterkopf verletzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der 42-jährige Motorradfahranfänger kam am frühen Samstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Niederroßla und Pfiffelbach vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stürzte gegen die Leitplanke. Zum Glück blieb er leicht verletzt.

