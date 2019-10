Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autos entglast - politisches Motiv wahrscheinlich

Jena (ots)

Die Autos zweier AfD-Mitglieder wurden letzte Nacht um 01.50 Uhr in der Anna-Siemsen-Straße in Jena-Winzerla von Unbekannten nahezu vollständig entglast. Weiterhin zerkratzten sie die Seiten eines Autos und flüchteten dann. Ein Zeuge beschrieb einen Täter als "jung und agil, bekleidet mit dunkler Kapuzenjacke und dunkler Hose". Andere Zeugen sahen zwei dunkel gekleidete Personen in Richtung Hermann-Pistor-Straße weglaufen.

Die Schäden an den Autos werden mit jeweils 3000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen politisch motivierter Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell