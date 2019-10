Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Während der Abwesenheit der Hausbesitzer drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Törpla ein. Alle Schränke wurden geöffnet und durchsucht. Aus der Küche fehlen mehrere Küchengeräte, wie ein Thermomix und ein Kaffeevollautomat. Aus der Garage entwendeten die Täter außerdem ein Motorrad. Der Einbruch wurde am Mittwochvormittag festgestellt.

In Serba kollidierten am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ein Renault und ein Opel. Der Fahrer des Renault befuhr die Straße in Richtung Bad Klosterlausnitz. An einer Einfahrt wollte er nach links abbiegen und beachtete den im Gegenverkehr kommenden Opel nicht. Nach dem Zusammenstoß waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Aus Bürgel ging am Mittwochabend die Meldung ein, dass ein älterer offenbar verwirrter Mann versucht Autos anzuhalten. Dabei sei er mehrfach gefährlich auf die Straße gesprungen. Autofahrer mussten Gefahrenbremsungen einleiten und auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Auch meldete der Anrufer, dass der Unbekannte am Ende wohl von einem Transporterfahrer in Richtung Jena mitgenommen worden sei. Polizeibeamte konnten den Mann ausfindig machen. Es handelte sich um einen polizeibekannten 56 Jahre alten Mann. Mit knapp 2 Promille war er erheblich alkoholisiert, dennoch orientiert . Er wurde eindringlich belehrt. Gegen 1.30 Uhr hatte die Polizei erneut mit ihm zu tun. Diesmal hielt er sich an einer Tankstelle in Eisenberg auf und wollte sich nicht entfernen. Mittlerweile war sein Alkoholpegel auf 2,6 Promille angestiegen. Die Polizeibeamten brachten ihn nach Hause. Ihm werden jetzt die Kosten der Einsätze in Rechnung gestellt.

Auf der B7 zwischen Großlöbichau und Rodigast hat sich am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr ein Fiat Punto mehrfach überschlagen. Der 20 Jahre alte Fahrer wollte einem Reh ausweichen und hat dadurch die Kontrolle über sein Auto verloren. Er überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Ein Rettungswagen war im Einsatz.

Wie bereits in den Tagen zuvor kam es auch in der Nacht zum Donnerstag zu mehreren Wildunfällen. Um 3.14 Uhr erfasste der Fahrer eines VW-Transporters auf der Straße zwischen Weißbach und Karlsdorf ein Reh. Das Tier verendete am Unfallort. Am Auto entstand Sachschaden. Genau eine Stunde später, um 4.13 Uhr, erfasste die Fahrerin eines Renault auf der Straße zwischen Reichenbach und Hermsdorf ein weiteres Reh. Das Tier lief weg. Um 6.35 Uhr meldete die Fahrerin eines Mazda, dass sie zwischen Bremsnitz und Weißbach mit einem Reh kollidiert ist. Das Tier lief in den angrenzenden Wald. Um 7.14 Uhr dann der nächste Unfall: zwischen Geisenhain und Oberbodnitz erfasste der Fahrer eines Renault ein weiteres Reh. Auch dieses Tier rannte weg.

