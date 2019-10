Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Vor einem Wohnhaus in Camburg, Feldstraße, wurde in der Nacht zum Montag ein Moped der Marke Schwalbe entwendet. Das Moped war mittels Lenkradschloss gesichert.

In Golmsdorf ist am Montag gegen 14.00 Uhr ein Motorradfahrer (20) mit seiner Kawasaki auf einen VW aufgefahren. Der Fahrer des VW hatte verkehrsbedingt gebremst. Dies bemerkte der Motorradfahrer zu spät. Er stürzte, blieb jedoch unverletzt. An der Kawasaki entstand Sachschaden.

In Hermsdorf, am Bahnhof, kollidierten am Montag gegen 14.30 Uhr ein Radfahrer und ein Nissan. Der Fahrer des Nissan (63) war über den Parkplatz am Bahnhof gefahren und beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Der 16 Jahre alte Radfahrer kam von links. Beim Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn nach Eisenberg ins Krankenhaus.

Vier Wildunfälle ereigneten sich im Saale-Holzlandkreis zwischen Montagabend und Dienstagmorgen: Zwischen Rodigast und Schöngleina kollidierte die Fahrerin eines Renault (54) am Montagabend gegen 18.00 Uhr mit einem Reh. Das Tier verendete am Unfallort. Polizeibeamte verständigten den zuständigen Jagdpächter. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich gegen 21.00 Uhr auf der B 88 bei Camburg. Die Fahrerin eines VW Golf (59) konnte dort einen Wildschwein nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier, das anschließend über ein Feld davonlief. Ein nach junges Reh wurde am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr vom Fahrer eines Skoda (30) zwischen Königshofen und Lindau erfasst. Dieses Tier überlebte nicht. Ein totes Wildschwein wurde am Dienstagmorgen gegen 7.00 Uhr in Eisenberg vor dem Ortseingang (L 3007) gefunden. Der geschädigte Autofahrer meldete sich nicht bei der Polizei.

Am Montagnachmittag fiel im Stadtgebiet von Camburg ein junger Mann auf, der über mehrere Stunden scheinbar ziellos umherlief und verwirrt erschien. Am Abend sprach er dann einen Mann an und bat um ein Nachtquartier. Er gab an, sich verlaufen zu haben. Es stellte sich heraus, dass der 30-Jährige aus Naumburg stammte und dort in einem Obdachlosenheim lebt. Da er keinerlei Geld und Anderes bei sich hatte, brachten ihn die Beamten zurück nach Naumburg in sein Heim.

