LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 08.10.2019

Pressebericht PI Weimar vom 08.10.2019

Weimar

Dieseldieb erwischt Am Montagmittag bemerkten Mitarbeiter der Sandgrube Schwarza den Einbruch aufs Firmengelände. Nachdem die Täter ein Tor von der Rückseite des Geländes ausgehangen hatten, begaben sie sich zu den dort befindlichen Baufahrzeugen. Aus diesen wurden in Summe ca. 1.600 l Diesel entwendet. Glück hatte die Polizei als sie den Spuren des vermeintlichen Täterfahrzeuges folgte. Aufgrund der Überladung wurde dieses nämlich beschädigt und verlor Kraftstoff. Dieser Spur folgend gelangten die Polizeibeamten zu einem Garagenkomplex in Blankenhain. In der Garage des Fahrzeughalters konnten dann auch mehrere Fässer gefüllt mit Diesel aufgefunden werden. Die Ermittlungen laufen.

Moped geklaut Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen entwendeten unbekannte Diebe in der Blankenhainer Straße in Bad Berka eine Simson. Sie durchtrennten das Schloss und entkamen unerkannt mit dem grauen Moped.

Kradfahrer verunglückt Am Montagabend kam ein 16-jähriger Mopedfahrer zwischen Troistedt und Nohra, kurz vor dem Abzweig zum Troistedter Weg, von der Fahrbahn ab. Er kollidierte erst mit der Leitplanke und wurde dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Nach seinen Angaben lief ein Tier auf die Straße, dem er ausweichen wollte und in dessen Folge der Weimarer die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Er selbst erlitt Knochenbrüche und musste in ein Krankenhaus gebracht werden; an der Simson entstand Sachschaden.

Pkw aufgebrochen Erneut kam es in Gaberndorf zum Aufbruch eines Pkw. In der Nacht von Sonntag zu Montag schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Golf ein und entwendeten aus der Mittelkonsole eine Geldbörse. Am Fahrzeugentstand Sachschaden im Wert von ca. 300 Euro.

