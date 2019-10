LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 07.10.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Hinweise zu Einbrüche gesucht Nachdem bereits Ende letzter Woche in eine Werkstatt in der Magdaler Straße in Mellingen eingebrochen wurde, suchten der oder die unbekannten Diebe diese in der Nacht zum Sonntag erneut auf. Wie bereits beim ersten Mal hebelten die Täter eine Tür zur Werkstatt auf und gelangten so ins Innere. Bei ihrem zweiten Beutezug entwendeten die Täter Holzbearbeitungswerkzeuge im Wert von 1.500 - 2.000 Euro.

Ähnlich dreist gingen Diebe am Sonntagvormittag im Ortskern von Kranichfeld vor. Vermutlich kurz nachdem die Eigentümer ihr Haus verließen, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Grundstück und später gewaltsam zum Gartenschuppen. Mit Kettensägen und anderem Werkzeug im Gesamtwert von über 1.000 Euro verließen sie es wieder.

Zeugen, die Wahrnehmungen gemacht haben, welche zur Aufklärung der Einbrüche beitragen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar unter 03643-8820 zu melden.

Vom Hund gebissen Weil ein 39-jähriger Kranichfelder seinen Hund nicht mehr kontrollieren konnte, musste dessen Freundin mit Bissverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Während einer Kampelei ging die Bulldoge plötzlich auf die 24-Jährige los. Durch den Angriff erlitt die Frau leichte Verletzungen im Gesicht.

Vor Supermarkt geschlagen - Zeugenaufruf Zu einem Übergriff kam es am Samstagnachmittag vor einem Supermarkt in Weimar Nord. Während eine syrische Frau schon an der Kasse von einer hinter ihr stehenden Frau gepiesakt wurde, folgte sie ihr im Anschluss auch noch nach draußen. Hier beschimpfte die Unbekannte die Syrierin und schlug nach ihr. Als die Angegriffene die Polizei verständigen wollte, schlug die Frau ihr das Handy aus der Hand und trat darauf. Bei der Angreiferin soll es sich um eine 35-40 jährige, ca. 1,60 m große Frau mit korpulenter Statur handeln. Sie hatte dunkle zum Pferdeschwanz gebundene Haare und trug eine schwarze Hose und Jacke. Auffällig sei ein Zungenpiercing. Zusätzlich sei die Frau in Begleitung eines Mannesgewesen. Hinweise zur Tat und der Täterin erbittet die Polizei Weimar.

