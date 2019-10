Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen wurde in Quirla ein Dieseldiebstahl entdeckt. Betroffen waren zwei Traktoren, die in der Werkhalle einer Firma untergestellt waren. Die Menge des abgezapften Diesels war am Sonntag noch nicht bekannt. Aufgebrochen wurden auch zwei PKWs, die auf einem Nachbargrundstück standen. Bei einem Pkw fehlen das Autoradio und das Navi. Bei dem anderen wurde die Seitenscheibe eingeschlagen, jedoch nichts entwendet.

Auf der Straße zwischen Wolfersdorf und Geisenhain wollte die Fahrerin eines Opel Corsa (57) am Sonntag gegen 13.30 Uhr einen anderen Pkw überholen. Als sie Gegenverkehr wahrnahm und wieder einscheren wollte, übersteuerte sie ihr Auto, das daraufhin nach rechts in den Straßengraben fuhr. Die Frau überstand den Unfall unverletzt. Das Auto musste mit einem Kran aus dem Graben gezogen werden. Es war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Zwei Personen wurden bei einem Unfall am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung zur A4-Auffahrt Bucha verletzt. Der Fahrer eines Audi (42) hatte die Absicht, nach links abzubiegen, um auf die A4 in Richtung Dresden aufzufahren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Honda und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurden zwei Insassen des entgegenkommenden PKW. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell