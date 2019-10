Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der Polizei Apolda für den Zeitraum 04.10.2019, 06:00 Uhr bis 06.10.2019, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr wurde die Feierstimmung auf dem Auerstedter Oktoberfest kurzzeitig durch eine Körperverletzung mit mehreren beteiligten Personen gestört. Ein Beteiligter konnte dank Zeugenhinweisen vor Ort durch die Polizei festgestellt werden. Der Geschädigte und zwei vermeintliche Täter hatten das Fest jedoch in der Zwischenzeit verlassen, sodass sie bisher nicht identifiziert werden konnten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden die Polizeibeamten über eine weitere Körperverletzung am Vorabend informiert, die bis dato polizeilich nicht bekannt war. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte dieser beiden Ereignisse, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter 03644/5410 zu melden.

