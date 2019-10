Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Mittwoch kurz nach 12.00 Uhr verlor die Fahrerin (75) eines Toyota auf der Straße zwischen Bad Klosterlausnitz und Serba die Gewalt über ihr Auto. In einer Rechtskurve bei den "Ziegenböcken" geriet der PKW auf regennasser Straße ins Schleudern und kam erst im linken Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus nach Eisenberg.

Am Mittwochabend kurz nach 22.00 Uhr teilte eine Autofahrerin mit, dass ein Jugendlicher gegen ihr Auto getreten habe, während sie selbst noch drin saß. Passiert war der Vorfall in Stadtroda, Jenaer Straße. Vorausgegangen war, dass einer der Jugendlichen im Vorbeigehen eine Flasche auf den VW der Frau geworfen hatte, weshalb sie die Jugendlichen zur Rede stellte. Die eingesetzten Beamten suchten nach den Jugendlichen und machten einen 17-Jährigen ausfindig, der von der Frau sofort wiedererkannt wurde. Ein Atemtest ergab bei ihm 1,75 Promille. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Über den Feiertag brachen Unbekannte in zwei Autos einer Wäscherei in Eisenberg ein. Heute Morgen kurz nach 05.00 Uhr wurde der Einbruch in die beiden Firmentransporter festgestellt, nachdem in beiden Fahrzeugen die Seitenscheiben der Beifahrertür eingeschlagen worden waren. Gestohlen wurde aber offenbar nichts.

