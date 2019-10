LPI-J: Pressebericht

Landespolizeiinspektion Jena

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht zum 03.10.2019 in einem Garten in Kromsdorf. Unbekannte Täter warfen Möbel um und zerstörten eine Windschutzwand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

