Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum vom 02.10.19, 06:00 Uhr bis 03.10.19, 10:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Dienstag gegen 11:10 Uhr ereignete sich in Apolda, Buttstädter Straße an der Ampelkreuzung ein Auffahrunfall. Der 34-jährige Fahrer eines Kleintransporters übersah den vor ihm befindlichen, bei Rot wartenden, PKW und fuhr diesem in das Heck. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro.

Kriminalitätsgeschehen

Am Dienstag zwischen 22:30 und 23:00 Uhr entwendete ein Unbekannter Täter in Apolda, Ernst-Thälmann-Ring zwei Fahrräder aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. In diesem Zusammenhang wird aktuell nach einer Person gesucht, die folgendermaßen beschrieben werden kann: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170cm, sportliche Figur, rötlicher Wangenbart, Brille, olivgrüne Jacke, Basecape. Hinweise nimmt die Polizei Apolda entgegen, Tel. 03644/541-0.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell