LPI-J: Pressebericht PI Weimar 01.10.2019

Einbruch in Gartenlaube Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag brachen Unbekannte in einen Garten der Kleingartenanlage Rodeland in Blankenhain ein. Der oder die Täter brachen die Tür zur Gartenlaube auf und durchwühlten diese. Zusätzlich brachen sie den Geräteschuppen auf und entwendeten hieraus mehrere gefüllte Werkzeugkisten sowie eine Benzinkettensäge im Wert von etwa 800 Euro.

Streit Zu einem Familienstreit wurde die Polizei Montagmittag gerufen. Nach eingangs verbalen Auseinandersetzungen drohte der Sohn seiner Mutter damit, sich selbst zu verletzen und schloss sich mit einem Messer in seinem Zimmer ein. Die Polizisten konnten in das Zimmer des Jugendlichen gelangen und diesen unverletzt den hinzugerufenen Rettungskräften übergeben.

Enkeltrickbetrug Erneut versuchte sich eine unbekannte Frau als Enkelin einer 90-jährigen Weimarerin auszugeben, welche in Geldnöten steckte. Während sie in den ersten Telefonaten noch die finanzielle Situation der vermeintlichen Oma auslotete, sollte diese in der Folge mit einem Taxi abgeholt und zur Bank gefahren werden. Der Absprache nach sollte die Dame dann dem Taxifahrer gleich den Betrag von mehreren 10.000 Euro übergeben. Die Rentnerin versicherte sich aber zum Glück bei ihrer Schwiegertochter rück und erfuhr auf diesem Weg von dem Betrugsversuch. Im folgenden Telefonat erahnte die sich als Enkelin ausgebende Frau Unstimmigkeiten und brach den Kontakt umgehend ab.

Keine Fahrerlaubnis Am Montagmorgen wurde in der Rießnerstraße ein Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich im Verlauf der Kontrolle herausstellte war der 44-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

