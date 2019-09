Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Große Anzahl Graffiti in der Stadt

Stadtroda (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden in Stadtroda von bisher unbekannten Tätern eine Vielzahl Graffiti im Stadtgebiet angebracht. Sie befinden sich auf folgenden Straßen: Klingenstraße, Grüntal, Amtsplatz, Niedlingsgasse, Geraer Straße, Herrenstraße, Klosterstraße, Schlossstraße. Insgesamt 48 Graffiti wurden von der Polizei gezählt. Die Täter nutzten dazu Stifte als auch Sprühfarben. Zu erkennen sind u.a. die Tags "KZA" und "Peak". Zu den Geschädigten zählen zahlreiche Privatpersonen, aber auch die Stadt Stadtroda, die Stadtwerke und Firmen.

Die Polizei sicherte nach Bekanntwerden am Samstagvormittag vorhandene Spuren. Eine genaue Schadenshöhe steht jedoch noch nicht fest.

Wer hat in der Nacht zum Samstag Personen gesehen, die als Täter in Frage kommen? Hinweise erbeten an die Polizei Stadtroda unter Tel. 036428-640.

