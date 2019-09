Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 30.09.2019

Weimar (ots)

Businsassen verletzt An der Bushaltestelle Buttelstedter Straße / Kromsdorfer Straße musste am Sonntagabend ein Bus eine Vollbremsung einleiten. Eine Frau wartete mit ihrem 2-jährigen Sohn auf den Bus. Das Kind tobte im Bereich der Haltestelle. Just beim Einfahren des Busses stolperte das Kind und fiel kopfüber auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Busses verhinderte mit seiner Notbremsung schlimmeres. Nur kurz vor dem Jungen kam der Bus zum Stehen. Aufgrund des Bremsmanövers wurde ein Insasse gegen eine Glastrennwand geschleudert, welche zu Bruch ging. Umherfliegende Glassplitter verletzten zwei weitere Insassen. Der Mann verließ sodann den Ort des Geschehens und wird gebeten sich nochmals bei der Polizei zu melden. Der Junge und dessen Mutter kamen mit dem Schrecken davon.

Unfall mit Verletzten Ebenfalls in der Buttelstedter Straße ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Unfall. Ein 56-jähriger Erfurter befuhr mit seinem Pkw Ford die Buttelstedter Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Nordstraße / Am Weimarwerk übersah er die für ihn geltende rote Ampel. Ungebremst fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte erst mit einem aus der Nordstraße kommenden Seat eines Weimarer Pflegedienstes und dann mit einem aus der Straße Am Weimarwerk kommenden Golf. Alle drei Fahrzeugführer sowie die Mitfahrerin des Fordfahrers wurden bei dem Unfall verletzt und mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. In Summe entstand ein Sachschaden von knapp 30.000 Euro.

Laptop aus Auto gestohlen Stutzig wurde ein Mann in Utzberg als er am Sonntagmorgen den von ihm genutzten Pkw VW Golf vor seinem Haus sah. Bei diesem war die hintere Tür lediglich angelehnt. Als er die unverschlossene Tür öffnete, stellte er fest, dass sein Dienst-Laptop und -Handy fehlten. Außerdem entwendete der oder die Täter ein im Auto befindliches Jacket. Den Wert des Beutegutes schätzt der Mann auf ca. 4.000 Euro. Hinweise zu den Tätern sind derzeit nicht bekannt. Zeugen zum Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Fahrrad wieder gefunden Bereits Anfang Juni wurde aus einem verschlossenen Fahrradraum des Ramada-Hotels das Rennrad einer mehrfachen niederländischen Rad-Weltmeisterin im Wert von 12.000 Euro entwendet. Gestern Mittag fand ein Mann in einem Gebüsch in der Nähe einer Tankstelle in Gelmeroda eben dieses Rad wieder auf. Glücklicherweise wurde es kaum beschädigt. Bis zur Übergabe an die Eigentümerin wird das Rad in der PI Weimar verwahrt.

