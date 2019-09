Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Baustoffhandel

Jena (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag in einen Baustoffhandel in Eisenberg, Jenaer Straße ein. Sie legten sich Baumaterialien und Zubehör im Außenbereich zur Abholung bereit. Als ein Zeuge hinzu kam und die beiden Männer bemerkte, flüchteten sie unerkannt in Richtung Bahnhofstraße. Bei ihrer Flucht hatten die Männer eine noch verpackte Leiter bei sich, die sie unterwegs zurück ließen.

