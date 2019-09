Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Zufrieden war die Jenaer Polizei mit dem Ergebnis einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Jena-West. In der Zeit von 3.00 bis 5.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamten 16 Fahrzeuge in der Erfurter Straße stadtauswärts. Nur ein Autofahrer erhielt eine Kontrollaufforderung, zwei wurden mündlich verwarnt. Keiner der Autofahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Im Gegensatz dazu endete eine Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr mit einer Anzeige. Der VW-Fahrer wurde in der Göschwitzer Straße angehalten und um seine Papiere gebeten. Da er für das Auto keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, musste er sein Auto am Fahrbahnrand abstellen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Die obere Glasscheibe einer Hauseingangstür schlugen Unbekannte am Wochenende in Lobeda-West ein. Wie es zu dieser Sachbeschädigung an dem Mehrfamilienhaus in der Felix-Auerbach-Straße 2 kam, ist bisher noch unklar. Deshalb bittet die Jenaer Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter 03641-810 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell