Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 29.09.2019

Weimar (ots)

Undefinierbarer Geruch in der Grundschule Johannes Falk in Weimar

Am Freitag gegen halb 12 Uhr wurde die Grundschule Johannes Falk am Rathenauplatz evakuiert. Grund hierfür war nach Information der Schulleiterin ein undefinierbarer Geruch in einigen Klassenzimmern. Zwischenzeitlich wurden die Schüler in der angrenzenden Turnhalle untergebracht. Zum Einsatz kamen neben mehreren Streifen der Polizei Weimar auch die Berufsfeuerwehr Weimar. Durch die Feuerwehr konnte unter Einsatz spezieller Messgeräte kein gesundheitsgefährdender Stoff festgestellt werden. Im Gebäude und auch im Umkreis war jedoch tatsächlich ein leichter kohleähnlicher oder verbrennungsähnlicher Geruch festzustellen. Bei Abprüfung konnte jedoch weder im Gebäude noch im Nahbereich eine Quelle für diesen Geruch ausgemacht werden. Zu vermuten war im Endeffekt eine Quelle außerhalb des Schulgebäudes mit anschließender Verteilung des Geruchs durch die Belüftungsanlage innerhalb der Schule. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand und für die Grundschüler endete der Schultag am Freitag ein bisschen früher.

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Anschlussstelle Vieselbach

Ein 44-jähriger tschechischer Transporterfahrer befuhr am Freitagmorgen die Landstraße aus Richtung Mönchenholzhausen kommend in Richtung Autobahnanschlusstelle Vieselbach. Hier beabsichtigte dieser die Ampelkreuzung im Bereich der Autobahn geradeaus zu überfahren, um seine Fahrt auf der A4 in Richtung Dresden fortzusetzen. Dabei missachtete er jedoch das Rotlicht der Ampel und stieß trotz Ausweichmanöver mit einem Lkw zusammen, welcher die Kreuzung von der Autobahnabfahrt kommend befuhr. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Gesamtschaden von 7000 Euro. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Gegen den Transporter Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und er musste eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte.

Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B7 Höhe Neuwallendorf

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Samstag gegen 13:30 Uhr auf der Bundesstraße 7. Hier befuhr ein 79-jähriger Opelfahrer die Bundesstraße aus Richtung Erfurt in Richtung Weimar. Auf Höhe Neuwallendorf fuhr diesem, vermutlich auf Grund von Unachtsamkeit, ein 48-jähriger Peugeotfahrer auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 48-jährige leicht und er wurde anschließend im Klinikum Weimar behandelt. Der Opelfahrer blieb unverletzt. Der Peugeot trug durch den Zusammenstoß einen wirtschaftlichen Totalschaden davon und der Opel wieß einen Schaden von schätzungsweise 2000 Euro auf. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Beräumung der Unfallstelle musste die B7 bis 15:00 Uhr teilweise gesperrt werden.

Einbruch in Einfamilienhaus in Mellingen

Am Freitag wurde ein Einbruch in ein Haus in Mellingen bei der Polizei Weimar zur Anzeige gebracht, welcher sich innerhalb der letzten 2 Wochen ereignete. Der oder die unbekannten Täter kletterten hierfür vermutlich über die Grundstücksmauer, um sich so Zugang zum Grundstück zu verschaffen. Hier lehnte der Täter eine Holzleiter an einen Dachvorsprung. Über diesen Vorsprung gelangte man an ein Fenster zum im Umbau befindlichen Haus. Dieses wurde aus den Angeln gedrückt, bis es zu Boden viel und zersprang. Im Inneren angelangt, durchlief der Täter die einzelnen Räumlichkeiten ohne etwas zu entwenden. Ohne Beutegut flüchtete der Täter anschließend wieder über die genannte Leiter in unbekannte Richtung. Dennoch wurde durch diesen Einbruch ein geschätzter Schaden von 1000 Euro verursacht. Vor Ort wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Fahndungserfolg bei Verkehrskontrolle

Am Samstagmorgen gegen 2 Uhr führten Beamte der PI Weimar eine Verkehrskontrolle in der Moskauer Straße durch, da an dem Fahrzeug offensichtlich ein Licht defekt war. Bei der Personalienfeststellung des 40-jährigen Fahrzeugführers wurde anschließend bekannt, dass dieser auf Grund eines offenen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Erfurt gesucht wurde. Der Mann wurde vor Ort festgenommen und auf die Dienststelle verbracht. Hier wurde ihm ein Anruf bei Familienmitgliedern gestattet, da die Möglichkeit bestand, durch Zahlung einer Geldstrafe von 3800 Euro die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe zu abzuwenden. Da dieser Anruf erfolgreich war, konnte der 40-jährige gegen 8 Uhr am Samstag die Dienststelle verlassen, nachdem der volle Betrag durch Angehörige übergeben wurde.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell