Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 27.09.2019

Weimar (ots)

Balkonbrand Vermutlich die Glut einer Zigarette löste einen Brand auf einem Balkon in Klettbach aus. Die durch die Wohnungsinhaberin sofort informierte Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro auf dem Balkon. Die Bewohnerin wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht.

Marihuana gefunden Auf einem Spielplatz in der Paul-Schneider-Straße sollten am Donnerstag drei Jugendliche zur Ruhe ermahnt werden. Während des Gesprächs mit ihnen (18-20 Jahre), konnten die Polizisten den typischen Geruch von Cannabis wahrnehmen. Immer der Nase nach, konnten sie dann auch kleine Mengen der Droge finden. Eine Anzeige wurde gefertigt.

In Leitplanke gefahren Zwischen Mönchenholzhausen und Erfurt kam es Donnerstagvormittag zu einem Unfall, bei dem ein Audifahrer in die Leitplanke fuhr. Nach seinen Angaben, musste der 31-Jährige eine Gefahrenbremsung einleiten, nachdem ein weiteres Fahrzeug ohne zu schauen auf den linken Fahrstreifen fuhr. Vermutlich sah er das auf der rechten Fahrspur fahrende Grasmahd-Fahrzeug zu spät. Wegen des starken Bremsmanövers verlor der Mann im Audi die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit der Leitplanke. Bei dem einscherenden Pkw könnte es sich um einen schwarzen Mercedes Benz Stufenheck gehandelt haben, der seine Fahrt unvermittelt in Richtung Erfurt fortsetzte. Außerdem hätte umgehend ein weiteres Fahrzeug an der Unfallstelle gehalten und sich nach dem Befinden des Verunfallten erkundigt. Die Polizei bittet diesen Verkehrsteilnehmer und eventuelle andere Zeugen sich bei der PI Weimar zu melden.

Fahrrad geklaut Am Donnerstagmorgen meldete ein 53-jähriger Mann sein Fahrrad als gestohlen. Über Nacht brachen Unbekannte die Gartengarage auf dem Grundstück in der Belvederer Allee auf und entwendeten das Rad im Wert von ca. 1.400 Euro. Ziel der Diebe war aber kein neues Fortbewegungsmittel - am Vormittag konnte das Fahrrad im Ilmpark wieder aufgefunden werden. Allerdings wurde ein Großteil der Anbauteile wie Sitz, Lenker, Schaltung usw. abgebaut.

In Bus geschlagen Auf der Busfahrt von Bad Berka nach Blankenhain kamen am Donnerstagabend zwei Männer in Streit. Nach eingangs verbaler Auseinandersetzung unterstrich ein 32-jähriger Blankenhainer seinen Standpunkt mit schlagfesten Argumenten. Das 33-jährige Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht. Er musste in einem Krankenhaus vorstellig werden. Der Grund für die Auseinandersetzung ist derzeit noch nicht bekannt.

