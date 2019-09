Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Am 26.09.2019 um 17:05 Uhr kam es in Apolda, Reuschelstraße/Heidenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem dunkelblauen PKW Kombi. Der PKW fuhr links an dem Bus vorbei, als dieser nach rechts abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der PKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten nach links Richtung Herressen fort. Am Bus entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

In der Nacht vom 25. zum 26.09.2019 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Hotelgebäude in Eberstedt, drehten im Bereich der Rezeption den Wasserhahn auf und entfernten das Abflussrohr des Waschbeckens. Durch das Wasser werden der Boden, diverse Aktenordner sowie die Elektrik im Keller aufgrund des durchsickernden Wassers durch den Boden beschädigt.

Unbekannte entwendeten zwischen dem 22. und 26.09.2019 ein blaues Moped S51 in Apolda, Karl-Marx-Allee vom Hinterhof des Hauses.

Zwischen dem 07. und 26.09.2019 entwendeten Unbekannte aus einer Garage in Oberroßla 2 Mopeds Simson.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Leichtes Spiel hatte die Polizei Apolda bei der Aufklärung einer Unfallflucht am 26.09.2019 in Oberroßla, da der Fahrer eines Fords bei einem Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen seine Kennzeichetafel am Unfallort verlor.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am 26.09.2019 in Rannstedt wurden 22 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h wurde der Schnellste mit 73 km/h gemessen.

