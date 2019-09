Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 26.09.2019

Weimar (ots)

Auf frischer Tat

Im Bereich der Unterführung Buttelstedter Straße fiel Beamten der PI Weimar in der Nacht zu Donnerstag ein Jugendlicher auf, der einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte. Als dieser allerdings den langsam werdenden Streifenwagen realisierte, ergriff der junge Mann die Flucht. Auf dem Weg in einen Garten, um sich zu verstecken, entledigte er sich aber noch seines Rucksackes. Pech für ihn, dass die Beamten sowohl ihn als auch den Rucksack wieder fanden. Das Gepäck des 16-Jährigen bestand zum überwiegenden Teil aus Spraydosen. Der Grund war auch recht schnell gefunden. In der Unterführung fanden die Polizisten Graffiti-Tags, welche noch nicht getrocknet waren und den Farben der Spraydosen entsprachen. Den jungen Brandenburger erwarten nun mehrere Verfahren.

Mountainbike entwendet

Sein Fahrrad schloss ein 18-jähriger Weimarer am Mittwochabend an einem Zaun hinter dem Mon Ami an. Als er es wieder holen wollte, musste er eine Freifläche an dem Zaun feststellen. Auch das verhältnismäßig gute Schloss hinderte den oder die Diebe nicht an der Wegnahme. Mit einer Eisensäge durchtrennte man einen Eisenstab des Zaunes. Letztlich entstand auf diese Weise ein Schaden von insgesamt fast 800 Euro.

Mit Rädern kollidiert

Zwei Kinder (13) befuhren mit ihren Rädern nebeneinander die Schubertstraße. Ins Gespräch vertieft, waren sie vom eigentlichen Verkehrsgeschehen abgelenkt. Sie stießen mit ihren Lenkern aneinander, was zur Folge hatte, dass beide stürzten. Hierbei zogen sie sich mehrere Kratzer zu. Das Rad eines der Kinder fiel gegen einen abgestellten VW Polo und beschädigte diesen.

In Garten eingebrochen

In den Garten eines 81-jährigen brachen unbekannte Diebe in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in der Heinrich-Jäde-Straße ein. Nachdem die Einbrecher ein Fenster aufhebelten, um sich so Zugang zu verschaffen, durchwühlten sie das komplette Gartenhaus. Bisher ist dem Eigentümer das Fehlen eines Akku-Bohrschraubers aufgefallen.

Unter Drogen gefahren Am späten Mittwochabend wurde der Fahrer eines Hyundai in der Schwanseestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit stellten die Polizisten fest, dass der 19-jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs war.

