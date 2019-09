Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 26.09.2019

Apolda (ots)

Wie erst am 25.09.2019 zur Anzeige gebracht, befuhr gegen 10:00 Uhr, am 21.09.2019 der Fahrzeugführer eines Lieferwagens die Ortschaft Rödigsdorf, zur Straße An der Kirche. Nach ersten Ermittlungen berührte und beschädigte der Lieferwagen, der Marke Peugeot die Dachrinne sowie den Dachkasten eines Wohnhauses. Der Fahrzeugführer stieg noch aus und begutachtete den Sachschaden und fuhr dann pflichtwidrig von der Unfallstelle in unbekannte Richtung davon.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Der Fahrer eines Wohnmobils wollte in den Nachmittagsstunden des 25.09.2019 in der Wormstedter Schulstraße neben einem abgestellten Pkw Skoda einparken und streife dabei dessen hintere linke Stoßstange und den Kotflügel, Sachschaden 500 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 23:30 Uhr, am 25.09.2019 wurde im Apoldaer Stadtgebiet der Fahrer eines Mopeds einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 25jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

