Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Ein Zeuge meldete sich in der Nacht zum Donnerstag telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass er gerade eine Sachbeschädigung beobachtet habe. Zwei Männer waren demnach kurz vor Mitternacht auf eine Baustelle in der Werner-Seelenbinder-Straße eingedrungen und warfen mit einer Bierflasche gegen einen dort abgestellten Radlader. Anschließend flüchteten die sie in Richtung Emil-Wölk-Straße. Die Polizeibeamten überprüften den Tatort und stellten fest, dass eine Scheibe auf der Fahrerseite des Radladers eingeschlagen wurde, die Bierflasche daran vollständig zerborsten war. Die Polizeibeamten prüften das gesamte Umfeld nach den beiden Männern, von denen einer ein Fahrrad bei sich führte, sie waren jedoch bereits verschwunden. Die Jenaer Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die die beiden Männer gesehen haben oder anderweitig Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, sich unter 03641-810 zu melden.

So stark beschädigt wurden zwei Autos bei einem Unfall am Mittwochnachmittag, dass sie anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Eines der Fahrzeuge hatte auf der Göschwitzer Straße auf Höhe Ernst-Ruska-Ring verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der Autofahrer hinter ihm konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand größerer Sachschaden.

Ein weiterer Auffahrunfall passierte am Mitwochmorgen in der Paul-Schneider-Straße. Auch hier bremste ein Autofahrer, der Fahrer hinter ihm schaffte es nicht mehr zu bremsen und fuhr hinten auf. An beiden Autos entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Ein Vorfahrtsfehler führte am Mittwochvormittag im Damenviertel zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto-Fahrer fuhr vom Anger kommend über die Kreuzung auf der Käthe-Kollwitz-Straße. Dabei übersah er einen Fahrradfahrer, der die Saalbahnhofstraße stadtauswärts unterwegs war und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden, einen Arzt benötigte er jedoch nicht.

Auch am Donnerstagmorgen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Der Radfahrer fuhr in Richtung Kahlaische Straße den Berg hinab. Vor ihm hatte ein Daimler-Fahrer abgebremst, er wollte nach links abbiegen. Der Radfahrer übersah das Blinklicht, wollte links an dem Auto vorbei fahren und prallte gegen seitlich gegen den abbiegenden Daimler. Durch den Zusammenstoß kommt der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich dabei. Er kam mit dem Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch ins Krankhaus.

