LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 25.09.19

Bei Unfall auf B7 verletzt I

Am Dienstagnachmittag kam es in Ulla zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 32-jähriger Mann verletzt wurde. Der Weimarer kam mit seinem Kastenwagen Fiat aus der Ortslage Ulla und wollte die B7 in Richtung Obergrunstedt überqueren. Nachdem er grün bekam, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit einem aus Richtung Weimar kommenden Sprinter. Dessen Fahrer (58) missachtete nach ersten Erkenntnisse die für ihn geltende rote Ampel. Beide Fahrzeuge wurden so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Fahrer des Fiat wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Weimarer Krankenhaus gebracht. Die B7 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Bei Unfall auf B7 verletzt II

Auf der B7 in Richtung Jena kam es am Dienstagvormittag zu einem Auffahrunfall, bei dem sich eine 71-jährige Frau leicht verletzte. Die Dame fuhr in ihrem Opel hinter einem Audi in Richtung Weimar. Aus der Stadt kam ihnen ein Rettungswagen mit Blaulicht entgegen. Die Fahrerin des Audi (26) fuhr mit verringerter Geschwindigkeit an den rechten Fahrbahnrand, um den im Einsatz befindlichen Rettungswagen sein Wegerecht zu gewähren. Auch die Fahrerin des Opel bremste, allerdings nicht rechtzeitig genug und fuhr so auf den Audi auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die ältere Dame musste mit leichten Verletzungen und unter Schock stehend in ein Krankenhaus verbracht werden.

Rentnerin bestohlen

Vermutlich ein dreister Dieb ohne jedwedes schlechte Gewissen bestahl Dienstagmittag in einem Supermarkt in Weimar Nord eine 82-jährige Frau. Die Rentnerin war mit ihrem Rollator beim Einkaufen. Leider hatte sie an ihrem Gefährt ihre Tasche samt Geldbörse, welche beim Bezahlen an der Kasse nicht mehr da war. Da die Dame selbst keine Auffälligkeiten angeben konnte, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Berauscht unterwegs

Gegen Mitternacht wurde ein 24-jähriger Daewoo-Fahrer in Weimar West einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein hierbei durchgeführter Drogenvortest mit dem Mann fiel positiv aus. Blutentnahme, Anzeige und Unterbindung der Weiterfahrt folgten.

