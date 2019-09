Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 25.09.2019

Apolda (ots)

In den Nachtstunden vom Montag zum Dienstag legten Unbekannte offenbar großflächig Nägel auf die Fahrbahn der Glockengießereistraße in Apolda. In den Vormittagsstunden des 24.09.2019 fuhr der Fahrer eines Pkw Peugeot über diese Nägel, welche dadurch den Mantel eines Reifens durchbohrten und in diesem stecken blieben. Im Rahmen des Werkstatttermins wurde dem Fahrer des Peugeot mitgeteilt, dass der Schaden aufgrund der Positionen der Nägel im Reifen irreparabel ist. Die übrigen Nägel wurden von der Fahrbahn beräumt. Eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Mittagsstunden des 24.09.2019 begab sich eine Frau in den Verbrauchermarkt der Apoldaer Marktpassage. Durch Mitarbeiter wurde beobachtet, wie sie in einem mitgebrachten Beutel diverse Lebens- und Genussmittel im Wert von über 30 EUR verstaute. Im Anschluss passierte sie den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Da sie sich nicht ausweisen konnte, wurde die Apoldaer Polizei verständigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell