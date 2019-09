Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Ein Vorfahrtsfehler führte am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr zu einem Unfall in Jena-Wöllnitz. Ein Auto-Fahrer befuhr die Straße Jenertal vom Seidelparkplatz kommend in Richtung Lindenhöhe. Als er auf die Kreuzung auffahren wollte, übersah er ein von rechts kommendes Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. An den beiden Autos, einem Audi und einem Nissan, entstand erheblicher Sachschaden. Beide warn nicht mehr fahrbereit, mussten abgeschleppt werden.

Ein Fahrradfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstagnachmittag verletzt. Ein Audi-Fahrer befuhr die Straße Camsdorfer Brücke stadteinwärts. An der Kreuzung zum Eisenbahndamm fuhr er weiter, obwohl die Ampel für ihn "rot" anzeigte. Er übersah dabei einen querenden Radfahrer, dessen Ampel auf "grün" stand. Beide stießen zusammen, der Fahrradfahrer stürzte durch den Aufprall. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen, kam ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell