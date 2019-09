Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped gleich in zwei Unfälle verwickelt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Beim Rückwärtsfahren beschädigte der Fahrer eines Seat am Dienstagnachmittag in Hermsdorf, Hermann-Danz-Straße ein dort abgestelltes Moped. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen, dies obwohl ihn eine Zeugin angesprochen hatte. Bei der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte stellte sich heraus, dass der 65-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Das betroffene Moped war dann am Abend gegen 18:50 Uhr noch einmal in einen Verkehrsunfall verwickelt. Eine 18-Jährige befuhr damit die Landstraße von Bad Klosterlausnitz in Richtung Eisenberg. In einer Rechtskurve kurz vor Eisenberg kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die junge Frau gab an, dass das Moped nicht mehr reagiert habe. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus nach Eisenberg.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell