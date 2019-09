Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfälle im SHK

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Reh lief am frühen Dienstagmorgen über die Hermsdorfstraße in Trotz. Eine VW-Fahrerin sah das Tier zu spät und konnte ein Zusammenstoßen nicht mehr vermeiden. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Bereits am Montagabend kam es im Saale-Holzland-Kreis zu einem Wildunfall. Um 19.30 Uhr befuhr ein Audi-Fahrer die Landstraße bei Waldeck, als vor ihm plötzlich ein Wildschwein auf die Straße lief. Das Auto und das Wildschwein stießen zusammen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, das Tier rannte verletzt davon und konnte niciht mehr aufgefunden werden. Die Polizei empfielt, insbesondere in der Dämmerung besonders umsichtig zu fahren.

