Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 24.09.2019

Apolda (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Gärtnerwerkstatt des Nordfriedhofes in Bad Sulza. Hieraus wurden Werkzeuge und Gartengeräte der Firma "Stihl" im Wert von 1.500 EUR entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Vormittagsstunden des 23.09.2019 befuhren die Fahrerin eines Pkw VW und der Fahrer eines Pkw Hyundai, in dieser Reihenfolge in Apolda die Herressener Straße in stadtauswärtiger Richtung. Nach derzeitigen Ermittlungen verzögerte die Fahrerin ihre Fahrtgeschwindigkeit, um in der Folge nach links auf einen dort befindlichen Parkplatz abzubiegen. Aufgrund der Gesamtsituation ging der Fahrer des Hyundai davon aus, dass diese am rechten Fahrbahnrand anhalten würde und fuhr linksseitig am VW vorbei. Für den Fahrer des Hyundai unvermittelt bog der VW jedoch nach links ab, in dessen weiterer Folge es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Personen wurden nicht verletzt.

Bei einer Verkehrskontrolle in den Nachtstunden vom 23.09. zum 24.09.2019 im Stadtgebiet von Apolda, nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei einem 31jährigen Fahrzeugführer war. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,61 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

