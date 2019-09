Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 24.09.2019

Weimar (ots)

Graffiti geschmiert

In der Nacht vom Sonntag zum Montag haben Unbekannte mehrere Hausfassaden in der Wilhelm-Wagenfeld-Straße und Carl-Ferdinand-Streichhan-Straße mit Graffiti beschmiert. Mit schwarzer Farbe wurden teilweise 2qm große Schriftzüge an die Häuserwände gesprüht. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf ca. 8.000 Euro.

Auf Baustelle eingebrochen

Das lange Wochenende nutzten Unbekannte und brachen auf einer Baustelle in Nohra ein. Sie brachen die Bautür eines Rohbaus auf und entwendeten Baustellenzubehör verschiedener Gewerke. Es wurden insgesamt Gegenstände in Höhe von ca. 1.000 Euro entwendet oder beschädigt.

Auch von einem in Renovierung befindlichen Haus in der Brennerstraße wurden Materialien einer Baufirma gestohlen. Hierbei handelte es sich überwiegend um Werkzeuge. Der Wert der entwendeten Sachen beläuft sich auch hier auf ca. 1.000 Euro.

Verkehrskontrollen

Aufgrund mehrerer Beschwerden führten Beamte der PI Weimar vermehrt Verkehrskontrollen durch. So wurden in den Morgenstunden zwei Fahrzeugführer kostenpflichtig verwarnt als sie versuchten verbotswidrig die Taubacher Ilmstraße zu befahren. In der innerstädtischen Fußgängerzone wurden während einer gemeinsamen Streife mit dem Städtischen Ordnungsamt fünf Radfahrer mit einem Verwarngeld bedacht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell