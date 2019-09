Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Ein Motorradfahrer erlitt am Montagmorgen leichte Verletzungen, als er mit seinem Fahrzeug stürzte. Er war auf der Stadtrodaer Straße unterwegs und wollte nach links in die Knebelstraße abbiegen, als er auf einer Dieselspur ausrutschte und die Gewalt über sein Fahrzeug verlor. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt, das Motorrad beschädigt.

Zeugen werden nach einer Sachbeschädigung am Schweitzer Höhenweg gesucht. Eine Skoda-Fahrerin hatte ihr Auto über Nacht auf dem Parkplatz an der Gartenanlage abgestellt. Als sie am Sonntagmittag zurückkam, stellte sie fest, dass beide Außenspiegel beschädigt waren. Einer der beiden war ganz herausgerissen und hing nur noch am Fahrzeug herunter. Es entstand 500 Euro Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen und bittet unter 03641-810 um Zeugenhinweise.

