Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 23.09.2019

Apolda (ots)

Anfang vergangener Woche stellte eine Dame aus Liebstedt, Am Lindenberg beim Füttern ihrer Katze unter dem Fell, in Wirbelsäulennähe eine Verhärtung fest. Sie hat daraufhin den Tierarzt aufgesucht, welcher bei der Katze durch Röntgen feststellte, dass sich unter dem Fell der Katze ein Geschoss befindet. Dabei handelt es sich um einen Diabolo. Nach ersten Ermittlungen wurde zwischen dem 02.09. und dem 06.09.2019 Am Linden-berg in Liebstedt auf den rot weißen Kater geschossen.

In den Nachtstunden vom Donnerstag zum Freitag hebelten Unbekannte ein Fenster zum Aufenthaltsraum des Gymnasiums in Apolda, Dr.-Theodor-Neubauer-Straße auf und gelangten so in den Innenbereich der Schule. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus den Räumlichkeiten der Schule offenbar jedoch nichts entwendet.

Vom Samstag zum Sonntag gelangten Unbekannte auf ein Firmengelände der Sulzaer Straße in Apolda, öffneten gewaltsam den Hundezwinger und nahmen den darin befindlichen jungen schwarzen Labrador-Rüden mit.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

