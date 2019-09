Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation 20.09.-22.09.2019

Jena (ots)

Einbrüche in Kleingartenanlage

In der Zeit vom 18.09.2019 bis 20.09.2019 brachen Unbekannte Täter in mindestens drei Gärten der Kleingartenanlage "Am Erlkönig" ein undentwendeten diverse Gegenstände im Wert von ca. 500EUR aus den Gärten. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Gruppe Jugendlicher überfallen

In der Nacht vom Freitag zum Samstag hielt sich eine Gruppe von fünfJugendlichen im Bereich des Kriegerdenkmals auf dem Friedensberg auf. Plötzlich erschienen sechs unbekannte maskierte Personen und drohten den Jugendlichen Schläge an. Diese ergriffen daraufhin die Flucht, während welcher es zu Körperverletzungshandlungen gegenüber den Jugendlichen kam. Zeugen zum Sachverhalt werden gesucht.

Wahlplakate abgerissen

Am frühen Samstagmorgen wurden im Bereich der Camburger Straße drei Personen auf frischer Tat ertappt, als sie diverse Wahlplakate herunterrissen. Insgesamt konnten der Handlung 18 beschädigte Plakate zugerechnet werden.

Ladendieb auf frischer Tat geschnappt

Am Samstagnachmittag informierte der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts in der Jenaer Innenstadt die Polizei darüber, dass er aktuell einen Ladendieb verfolge. Dieser konnte in der Folge durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Im Fahrzeug des 34-Jährigen konnten neben der Beute aus der beobachteten Diebstahlshandlung zahlreiche weitere Kleidungsstücke festgestellt werden, welche noch mit Etiketten und Sicherungen versehen waren. Das Beutegut weist einen Wert von ca. 4.000EUR auf. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Party endet mit Sachbeschädigungen

Vom Samstag zum Sonntag fand im Vereinshaus der Schrebergartenanlage "am Forst" eine größere Geburtstagsfeier statt, welche etwas aus dem Ruder lief. Am nächsten Morgen wurden durch zahlreiche Gartenbesitzer Beschädigungen an deren Gärten festgestellt. Der oder die unbekannten Täter hatten die Zäune von insgesamt elf Gärten sowie eine Gartenhüttestark beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen zum Sachverhalt werden gesucht.

