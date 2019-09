Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 22.09.2019

Wildunfall Am Freitag, 20.09.2019, 20:20 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Landstraße zwischen Wormstedt und Utenbach. Der Fahrer eines Pkw Renault Kangoo befuhr die Straße aus Richtung Wormstedt kommend. Ca. 300 m nach der Gemeinde Wormstedt überquerte ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Verkehrsunfall ohne Personenschaden Am 20.09.2019 gegen 11:55 Uhr kam es zum Unfall in Apolda, Dr.-Theodor- Neubauer-Straße. Der Fahrer eines Pkw Toyota befuhr die Dr.-Theodor- Neubauer-Straße aus Richtung Erfurter Straße kommend. Nach einer Rechtskurve wurde dem Fahrer nach eigenen Angaben schwarz vor Augen. In der weiteren Folge fuhr er gegen einen am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw VW Scirocco. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Beide Kfz. waren nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Pkw Toyota blieb unverletzt.

Sachbeschädigung durch Graffiti In der Nacht vom 19.09.2019 zum 20.09.2019 besprühten unbekannte Täter in Oberroßla, An der Ringpromenade eine Ziegelsteinmauer. Durch die Täter wurde mit unterschiedlichen Sprühfarben der Schriftzug "FCC, Sektion Weimar, Harakiri" aufgetragen. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro.

Fahrzeug zerkratzt In der Zeit vom 19.09.2019, 17:00 Uhr bis zum 20.09.2019, 14:45 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen parkenden Pkw Opel Corsa. Das Fahrzeug der Geschädigten stand zur Tatzeit ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in der Werner-Seelenbinder-Straße, Parkplatz unterhalb Bismarckturm. Mit einem spitzen Gegenstand wurde die Motorhaube zerkratzt. Zur konkreten Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

