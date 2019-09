Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht 20.09.2019

Weimar (ots)

Unfallflucht unter Drogen Donnerstagmorgen gegen 04:45 Uhr erhielt die PI Weimar die Mitteilung, dass auf der L1052 in Hohenfelden nahe des Abzweigs Seeleite ein verunfallter Pkw BMW in einer Leitplanke steht. Die Airbags hatten ausgelöst, jedoch befand sich keine Person in der Nähe. An der Halteranschrift konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 23-jährige Sohn der Halterin das Fahrzeug unberechtigterweise nutzte. Dieser hatte sich nach dem Unfall fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Er konnte kurze Zeit später in einem angrenzenden Waldgebiet leicht verletzt festgestellt werden. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest verlief positiv. An der Leitplanke entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro, am Fahrzeug Totalschaden (15000 Euro).

Kellereinbruch In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in drei Kellerabteile in der Heldrunger Straße ein. Aus einem wurde ein Fahrrad entwendet, welches in Einzelteilen in einem separaten Fahrradraum aufgefunden wurde.

Zechbetrug mit Drogen Ein Hotel in der Innenstadt meldete am Donnerstag, dass eine 22-Jährige ihr Hotelzimmer verwüstete, Inventar beschädigte und nicht gewillt sei, die fällige Rechnung zu bezahlen. Weiterhin soll die Dame unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten weiterhin in ihren mitgeführten Sachen geringe Mengen Betäubungsmittel feststellen. Die psychisch auffällige Frau wurde anschließend im Klinikum Weimar untergebracht.

Diebstahl von Baustelle Ein aufmerksamer Bürger meldete Donnerstagabend, dass eine männliche Person von einer Baustelle zwischen Mellingen und Taubach Schotter auf seinen Pkw-Anhänger lud und entwendete. Der 30-jährige Dieb konnte anschließend mit dem Beutegut an seiner Wohnanschrift ertappt werden.

Alkoholfahrt Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr wurde in der Bertuchstraße ein 40-jähriger Audifahrer kontrolliert. Hierbei wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein im Anschluss durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

Täter auf frischer Tat Freitagmorgen 00:45 Uhr stellten die Beamten bei der Streifenfahrt auf dem Herderplatz einen 17-Jährigen fest, welcher zwei Baustellenlampen mit sich führte. Es stellte sich heraus, dass er diese zuvor von einer angrenzenden Baustelle entwendet hatte.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell