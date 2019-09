LPI-J: Pressebericht vom 20.09.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Wildunfall Am 19.09.2019 gegen 23:05 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der B87. Der Fahrer eines Pkw VW Passat befuhr die B87 aus Eckartsberga kommend in Richtung Oberroßla. Auf Höhe der KGA "Am Bismarckturm" überquerte ein Fuchs die Fahrbahn. In der Folge kam es zur Kollision. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Der Fuchs rannte in unbekannte Richtung. Am VW Passat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. ------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION APOLDA Dienstschichtleiter Bahnhofstraße 23 I 99510 Apolda Tel: +49 (0) 3644 541-0 www.thueringen.de · Jens.Tamm@polizei.thueringen.de

