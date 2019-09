LPI-J: Pressebericht PI Apolda 19.09.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Pressebericht PI Apolda 19.09.2019

Apolda (ots)

Kurz vor 18:00 Uhr, am 18.09.2019 kollidierte in Apolda, Sulzaer Straße die Fahrerin eines Kleinkraftrades aus bisher nicht geklärter Ursache mit der Bordsteinkante der rechten Fahrbahnseite und verlor die Kontrolle über das Krad. Die Krad- und ihre Mitfahrerin stürzen, verletzten sich dabei und wurden beide zur ärztlichen Versorgung in das Apoldaer Klinikum eingeliefert.

In den Nachmittagsstunden des 18.09.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle in der Apoldaer August-Bebel-Straße durch. 26 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 49 km/h bei erlaubten 30 km/h.

