Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 18.09.2019

Weimar (ots)

Kupfer geklaut

In ein leerstehendes Haus des Thüringen Forst auf der Marienhöhe verschafften sich unbekannte Täter Zutritt und entwendeten sämtliche Kupferrohre der Heizungsanlage. Während die Mitarbeiter vor Ort den Wert der Beute auf ca. 500 Euro schätzten, beläuft sich der entstandene Schaden an der Heizungsanlage auf etwa 20.000 Euro. Aber schon in der folgenden Nacht kamen der oder die Diebe wieder. Erneut verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und entwendeten dieses Mal die Steuerung der auf dem Dach des Hauses angebrachten Solaranlage im Wert von ca.5.000 Euro.

Mit Drogen unterwegs

Am Dienstagabend geriet der Fahrer eines Skoda in der Industriestraße in eine Verkehrskontrolle. Noch im Anhalten warf die Beifahrerin etwas aus ihrem Fenster. Die Polizeibeamten fanden neben dem Wagen Drogen, woraufhin auch das Innere und die Insassen genauer unter die Lupe genommen wurden. Letztlich konnten von den Polizeibeamten Cannabis und Kokain, eine hohe Summe Bargeld und ein Totschläger aufgefunden werden. Der 36-jährige Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Die 30-jährige Beifahrerin wurde von der Staatsanwaltschaft Erfurt gesucht.

Mit Motorrad kollidiert

Am Dienstagmorgen kam es in Nohra zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 35-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Dieser befuhr die B85 aus Richtung der B7 kommend hinter einem Pkw, welcher in den Troistedter Weg abbiegen wollte. Der Motorradfahrer indes setzte hier zum Überholen des Wagens an. Ein aus dem Troistedter Weg kommender Mitsubishi wollte nach links in Richtung der B7 fahren. Das Motorrad sah der 52-jährige Fahrer hinter dem abbiegenden Pkw nicht und bog selbst auf die B85 ein. Hierbei kam es zur Kollision. Der Kradfahrer fuhr frontal in die Seite des Mitsubishi, kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen an Kopf und Körper zu. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Unter Alkohol

Vorbildlich auf sein Auto verzichtet hat ein 38-jähriger Weimarer nach dem Konsum von Alkohol. Aufgrund seiner Fahrweise aber wurde der Mann am Dienstagabend auf seinem Fahrrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Dieser Wert zieht auch auf dem Fahrrad eine Blutentnahme und Anzeige nach sich.

