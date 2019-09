Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 18.09.2019

Im Zeitraum vom 08.09. bis zum 12.09.2019 drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage eines Anwesens in der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße, in der Ortslage Goldbach ein. Hieraus wurden ein dunkelgrünes und ein hellgrünes Moped der Marke Simson S51 B entwendet, Gesamtschaden 1.500 EUR.

In den Nachtstunden vom Montag zum Dienstag gelangten unbekannte Täter über die offene Terrassentür in ein Wohnhaus in der Apoldaer Heynestraße und durchwühlten die Schränke. Der oder die Täter nahmen den Fahrzeugschlüssel an sich und entwendeten den Pkw, welcher im Hinterhof des Anwesens abgestellt war. Hierbei handelt es sich um einen VW Caddy mit der amtlichen Kennung APD-K 188.

Zwischen 23:30 Uhr, am 16.09.2019 und 07:30 Uhr, am 17.09.2019 bauten Unbekannte in Apolda, Jenaer Straße das Fenster zur Küche des Hotels aus, wobei dieses zerstört wurde. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Diebe jedoch nicht ins Innere, Sachschaden 500 EUR.

Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Täter auf das umschlossene Gelände einer Firma in Mattstedt, An der Küchelgrube. Hier lösten der oder die Täter eine Schraube eines hier abgestellten Baggers und entwendeten mehrere Liter Hydrauliköl. Zum entstandenen Gesamtschaden konnten noch keine Aussagen getroffen werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Nachmittag des 17.09.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B87, An der Poche durch. 17 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen einen Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 101 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Bei einer Verkehrskontrolle gegen 03:00 Uhr, am 18.09.2019 in Apolda, Dornburger Straße verlief der durchgeführte Drogentest positiv auf Methamphetamin. Zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den 15jährigen Fahrer eines Pkw Hyundai wurde daher Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt, die Blutentnahme wurde mit Einwilligung der Eltern im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt.

