LPI-J: Wucher nicht nur bei Schlüsseldiensten, auch andere Dienstleistungen betroffen

Es sind nicht nur Anzeigen wegen betrügerischer Schlüsseldienste und Rohrreiniger, bei denen die Kriminalpolizei Jena wegen Wuchers ermittelt. Jetzt ging erstmals eine Anzeige gegen eine Schädlingsbekämpfungsfirma ein. Wegen eines Flohbefalls in der Wohnung hatte eine Jenaer Familie nach einer Schädlingsbekämpfungsfirma recherchiert und diese im Internet gefunden. Am Sonntagabend erschienen dann zwei Männer, die sich die Wohnung anschauten. Danach verlangten sie 50 Euro für die Anfahrt und 189 Euro für die Inaugenscheinnahme der Wohnung. Eine Leistung hatten die Männer bis dahin nicht erbracht. Dazu sollten dann für die Bekämpfung des Schädlingsbefalls pro Zimmer noch weitere 210 Euro anfallen. Der Jenaer verweigerte die Zahlung und informierte die Polizei.

Obwohl es schwer ist, bei einer Internetrecherche auf den ersten Blick wirklich lokale Firmen zu finden, ist man auf der sicheren Seite, wenn die Firma einen konkreten Namen, eine Anschrift und eine Festnetznummer aufweist. Vorsicht ist dagegen geboten, wenn es lediglich eine 0800-Nummer oder eine Handynummer anzurufen gilt. Auch unterliegt man gerade in einem Fall von Schädlingsbefall keinem Zeitdruck und kann in Ruhe prüfen. Dies ist in der Regel bei der Anforderung eines Schlüsseldienstes anders, hier besteht meist unmittelbarer Handlungsbedarf.

