Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 17.09.2019

Weimar (ots)

Wachsamer Mitarbeiter In der Nacht zum Dienstag fielen einem Mitarbeiter eines Wachschutzunternehmens auf dem Platz der Demokratie zwei Männer auf, welche sich an einem Pkw zu schaffen machten. Als diese ihn bemerkten, suchten beide das Weite. Wie sich im Nachgang herausstellte, hatten die Männer versucht die Scheibe der Fahrertür einzuschlagen. An der Scheibe konnten frische Schäden festgestellt werden.

Zu anstrengend Nicht schlecht schaute ein 65-jähriger Weimarer am Montagmorgen als er in seinen Garten kam und eben hier schon jemanden vorfand. Die Verwüstung des Gartens hatte einen unbekannten Mann wahrscheinlich so viel Kraftgekostet, dass er sich erstmal zu einem Nickerchen niederlegen musste. Aus dem Schlaf hochgeschreckt, attackierte er erst den Gartenbesitzer und flüchtete dann. Bei seiner Flucht verlor der Mann ein Päckchen, in welchem die Polizeibeamten Drogen und Bargeld fanden.

Von Baustelle geklaut Von der Abstellfläche einer Baustelle in Tiefurt entwendeten Unbekannte über das Wochenende eine Kabeltrommel mit ca. 400 m Kupferkabel im Wert von ca. 1.200 Euro. Aufgrund der Größe und des Gewichtes müssen die Täter mit einem Fahrzeug vorgefahren sein. Hinweise nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Langfinger auf dem Markt Am Montagnachmittag schlugen besonders dreiste Diebe auf dem Markt in Weimar zu. Von einem Bratwurststand entwendete der oder die Täter die Geldkassette mit den kompletten Tageseinnahmen. Dessen nicht genug, nahmen die Täter auch gleich noch die Geldbörse der Verkäuferin mit.

