LPI-J: Meldungen für Jena

Jena (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle wurde ein junger Mann in der Werner-Seelenbinder-Straße angehalten. Er hatte ein Fahrrad bei sich, das ebenfalls überprüft wurde. Dabei stellte sich heraus, dass die Rahmennummer in Fahndung steht, das Rad demnach aus einer Diebstahlshandlung stammt. Der polizeibekannte 20-Jährige wurde belehrt, das Fahrrad sichergestellt. Da er angab, das Fahrrad hätte er gebraucht gekauft, werden die Ermittlungen etwas umfangreicher ausfallen. Es wird u.a. geprüft, ob er sich wegen Hehlerei oder Diebstahls verantworten muss.

Gleich in zwei verschiedenen Häusern waren am Wochenende Einbrecher unterwegs. In der Lindenstraße brachen Unbekannte gewaltsam zwei Kellerboxen auf. Aus einem der Verschläge entwendeten sie Werkzeug im Wert von etwa 50 Euro. Aus dem zweiten nahmen sie einen Sat-Receiver mit. Auch in der Sophienstraße hatten es die Einbrecher auf einen Kellerverschlag abgesehen. Sie durchtrennten das Vorhängeschloss und stahlen auch hier Werkzeuge für etwa 800 Euro.

Zeugen sucht die Jenaer Polizei nach einer Sachbeschädigung in der Nacht zum Dienstag in der Wagnergasse. Unbekannte bewarfen eine Hauswand mit mehreren Farbkugeln. Dabei wurden die Wand, ein davor abgestelltes Fahrrad sowie ein Moped beschädigt. Wer die Verursacher beobachtet oder anderweitig Hinweise auf sie geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 03641-810 zu melden.

