Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 17.09.2019

Apolda (ots)

Am vergangenen Wochenende überstiegen unbekannte Täter die Umfriedung des umschlossenen Geländes einer Firma in der Apoldaer Unruhstraße und brachen gewaltsam die Werkzeugkiste eines Fahrzeuges auf. Entwendet wurden ein Notstromaggregat, eine Motorflex und verschiedene Werkzeuge, Gesamtschaden ca. 3.500 EUR.

Vandalen wüteten am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Regelschule in Wormstedt. Es wurde die Tischtennisplatte beschädigt und Glasflaschen auf dem Schulgelände zerschlagen, so dass die Glasscherben auf dem gesamten Schulgelände zerstreut herumlagen.

In den Nachtstunden vom Sonntag zum Montag entwendeten Unbekannte einen blauen Motorroller der Marke Kymko, 25 km/h in der Apoldaer Ernst-Haeckel-Straße.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

