Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alarm trieb Einbrechen in die Flucht

Kahla (ots)

Drei Männer drangen letzte Nacht um 01.42 Uhr in einen Supermarkt in Kahla am Ölwiesenweg ein. Sie hatten es auf Zigaretten abgesehen und gingen deshalb gleich zum Kassenbereich. Allerdings löste der Alarm aus, was sie in die Flucht schlug. Es fehlen nur wenige Zigaretten. Dennoch entstand Sachschaden an der aufgebrochenen Eingangstür aus Glas.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell