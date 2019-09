Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 16.09.2019

Weimar (ots)

Automaten aufgebrochen

Am Sonntagmorgen fiel einem Bürger auf, dass der Parkplatzautomat am Hospitalgraben beschädigt war. Wie sich herausstellte, haben Unbekannte versucht diesen aufzubrechen, vermutlich mit dem Ziel, sich die Geldkassette anzueignen. Auch wenn dem oder den Tätern dies nicht gelang, verursachten sie an dem Automaten einen Schaden von ca. 2.000,-Euro.

Böse Urlaubserinnerung

An ihren Urlaub wird eine 42-jährige Weimarerin noch lange denken. Nichtgenug, dass der Frau in Leipzig ihr Auto aufgebrochen wurde, so stahlen der oder die Diebe auch noch ihre Wohnungsschlüssel. Zusätzlich fanden sie im Fahrzeug einen Hinweis auf ihre Anschrift. Die Frau bat einen Familienangehörigen, in ihrer Wohnung nach dem Rechten zu sehen - leider zu spät. Die Wohnung war bereits durchwühlt. Zur Beute der dreisten Diebe konnten bisher noch keine Angaben gemacht werden.

In Wohnung eingestiegen

Ein wortwörtlich böses Erwachen gab es am Sonntagvormittag für einen 42-jährigen Mann aus Weimar West. Während der Wohnungsinhaber schlief, ließ er die Balkontür über Nacht offen. Diesen Umstand nutzten unbekannte Diebe für sich und gelangten so in die Wohnung. Nach dem Aufstehen stellte Mann fest, dass seine Geldbörse, Schlüssel und ein Fahrrad im Wert von 3.000 Euro fehlten.

