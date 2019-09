LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Einem Zeugen fiel am Sonntagnachmittag ein Renault-Fahrer auf, der in Schlangenlinien vor ihm her fuhr und dabei häufiger die Mittellinie überfuhr. Er informierte die Polizei. Die Beamten hielten den Renault-Fahrer Am Anger an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Da sie deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde der 56-Jährige einem Alkoholtest unterzogen. Dieser ergab 1,09 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt.

Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall am Wochenende in der Erlanger Allee. Gleich zwei Autos wurden auf einem Parkplatz unweit des Kreisverkehrs von unbekannten angegriffen. Bei einem geparkten Mazda wurde die Luft aus allen vier Reifen herausgelassen. Auf dem Fahrzeug hinterließ der Täter einen Aufkleber mit dem Schriftzug "Parke verboten". Einem VW erging es nicht viel besser. Bei ihm waren es drei Reifen, die am Sonntagnachmittag plötzlich luftleer waren. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, unter Tel. 03641-810 um Mithilfe.

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Fritz-Ritter-Straße. Sie öffneten unbefugt den Kellerverschlag eines Mieters und entwendeten daraus ein Fahrrad im Wert von 800 Euro. Zeugen, die Hinwiese zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03641-810 zu melden.

Zeugen sucht die Polizei nach einer Sachbeschädigung in der Jenaer Innenstadt. In der Nacht zum Sonntag schlugen Unbekannte mit einer Bierflasche die Scheibe eines Cafés ein und flüchteten anschließend. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung laufen. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wird gebeten, unter 03641-810 anzurufen.

